Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2019 ore 10:30

INIZIAMO CON IL METEO RAMMENTANDO CHE LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UN BOLLETTINO METEO VALIDO PER L’INTERO ARCO DELLA GIORNATA DI OGGI. SONO PREVISTI VENTI DI NOTEVOLE INTENSITÀ E COPIOSE PRECIPITAZIONI SU TUTTO IL LAZIO

COMINCIAMO DALLA A1 SUL TRATTO FIRENZE – ROMA. A CAUSA DI UN INCIDENTE GIÀ RIMOSSO PERMANGONO CODE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE ROMA. PROSEGUENDO SULLA A1 VERSO NAPOLI CI SONO LUNGHE CODE PER CHI PROVIENE SIA DALLA A24 CHE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD FINO A VALMONTONE.

INFINE SUL TRATTO ROMA – NAPOLI UN ALTRO INCIDENTE CAUSA CODE AL CONFINE CON LA CAMPANIA TRA SAN VITTORE E CAIANELLO

INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA, CODE TRA NETTUNO E VIA DEL GENIO CIVILE NELLE DUE DIREZIONI

NUMEROSE SONO LE STRADE CHE A CAUSA DEL MALTEMPO CHE INSISTE SU TUTTO IL LAZIO AL MOMENTO SONO INAGIBILI

È AL MOMENTO ALLAGATA la PROVINCIALE TAVERNA 50 TRA LE LOCALITÀ PANTANA E PUZZALI NEL COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO IN PROVINCIA DI FROSINONE

A CAUSA DELL’ESONDAZIONE DEL FIUME AMASENO AL MOMENTO È CHIUSA AL TRAFFICO LA STRADA PROVINCIALE 3 GIUGLIETTA VALLEFRATTA NEL TRATTO CHE VA DAL KM 0+500 E IL KM 5, PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE

ALLAGATA ANCHE LA SP97 LENOLA TRA I KM 1+000 E 3+000

CHIUDIAMO COL TRASPORTO FERROVIARIO, UN GUASTO TECNICO TRA CAMPOLEONE E APRILIA RALLENTA AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE DELLE LINEE FL7 E FL8, IL SERVIZIO VIENE DI CONSEGUENZA RIPROGRAMMATO

