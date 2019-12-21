Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 21 DICEMBRE 2019 ORE 11.20 UMBERTO VERINI
DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
COMINCIAMO DALLA A1 SUL TRATTO FIRENZE – ROMA. A CAUSA DI UN INCIDENTE GIÀ RIMOSSO PERMANGONO CODE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE ROMA. PROSEGUENDO SULLA A1 VERSO NAPOLI CI SONO LUNGHE CODE PER CHI PROVIENE SIA DALLA A24 CHE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD FINO A VALMONTONE.
INFINE SUL TRATTO ROMA – NAPOLI UN ALTRO INCIDENTE CAUSA CODE AL CONFINE CON LA CAMPANIA TRA SAN VITTORE E CAIANELLO
CHIUSA PER INCIDENTE LA PONTINA TRA NETTUNO E VIA DEL GENIO CIVILE IN DIREZIONE ROMA, CODE SULLO STESSO TRATTO ANCHE IN DIREZIONE LATINA
NUMEROSE SONO LE STRADE CHE A CAUSA DEL MALTEMPO CHE INSISTE SU TUTTO IL LAZIO AL MOMENTO SONO INAGIBILI
È AL MOMENTO CHIUSA PER ALLAGAMENTO LA PROVINCIALE TAVERNA 50 TRA LE LOCALITÀ PANTANA E PUZZALI NEL COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO IN PROVINCIA DI FROSINONE
A CAUSA DELL’ESONDAZIONE DEL FIUME AMASENO AL MOMENTO È CHIUSA AL TRAFFICO LA STRADA PROVINCIALE 3 GIUGLIETTA VALLEFRATTA NEL TRATTO CHE VA DAL KM 0+500 E IL KM 5, PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE
CHIUSA ANCHE LA SP97 LENOLA TRA I KM 1+000 E 3+000
CHIUSA LA STRADA REGIONALE 637 DIRAMAZIONE DI FROSINONE E GAETA A CAUSA DELLA CADUTA DI UN ALBERO TRA IL KM 4 E IL KM 5
CHIUDIAMO COL TRASPORTO FERROVIARIO, RISOLTO IL GUASTO TECNICO A CAMPOLEONE LA CIRCOLAZIONE DELLE LINEE FL7 E FL8 È IN GRADUALE RIPRESA
DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO È TUTTO, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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