Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2019 ore 12:30

SULLA A1 IN DIREZIONE NAPOLI SEGNALIAMO LUNGHE CODE PER CHI PROVIENE SIA DALLA A24 CHE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD FINO A VALMONTONE.

PROSEGUENDO SULLA ROMA – NAPOLI UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI

DIFFICOLTÀ ANCHE SUL RACCORDO PER UN INCIDENTE CHE PROVOCA CODE TRA LAURENTINA E APPIA IN ESTERNA

NUMEROSE SONO LE STRADE CHE A CAUSA DEL MALTEMPO CHE INSISTE SU TUTTO IL LAZIO AL MOMENTO SONO INAGIBILI

È AL MOMENTO CHIUSA PER ALLAGAMENTO LA PROVINCIALE TAVERNA 50 TRA LE LOCALITÀ PANTANA E PUZZALI NEL COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO IN PROVINCIA DI FROSINONE

A CAUSA DELL’ESONDAZIONE DEL FIUME AMASENO AL MOMENTO È CHIUSA AL TRAFFICO LA STRADA PROVINCIALE 3 GIUGLIETTA VALLEFRATTA NEL TRATTO CHE VA DAL KM 0+500 E IL KM 5, PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE

CHIUSA ANCHE LA SP97 LENOLA TRA I KM 1+000 E 3+000

CHIUSA LA STRADA REGIONALE 471 DI LEONESSA TRA IL KM 41 E 43

CHIUSA A CAUSA DI UNO SMOTTAMENTO LA SP 125 AUSENTE TRA IL KM 17 E 18

CHIUSA LA STRADA REGIONALE 637 DIRAMAZIONE DI FROSINONE E GAETA A CAUSA DELLA CADUTA DI UN ALBERO TRA IL KM 4 E IL KM 5

