Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2019 ore 15:30

SULLA A1 TRATTO FIRENZE ROMA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA FIANO E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE DI FIRENZE; RESTIAMO PROPRIO SULLA A1 DOVE E’ IN CORSO L’ESODO PER LE VACANZE NATALIZIE; NEL DETTAGLIO AL MOMENTO CI SONO LUNGHE CODE A PARTIRE DAL BIVIO CON LA A24 ROMA TERAMO FINO A VALMONTONE; PROSEGUENDO IN DIREZIONE NAPOLI SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI FINO A CEPRANO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ INCOLONNAMENTI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, TRA MONTEPORZIO E SAN CESAREO;

E A CAUSA DELL’ESONDAZIONE DEL FIUME AMASENO CHIUSA AL TRAFFICO LA STRADA PROVINCIALE GUGLIETTA VALLEFRATTA TRA IL KM 0+500 ED IL KM 5; CHIUSE ANCHE LE PROVINCIALI LENOLA TRA I KM 1+000 E 3+000, AUSENTE TRA IL 17 E 18, E LE REGIONALI DI LEONESSA TRA IL KM 41 E 43, E 637 DI FROSINONE E GAETA TRA IL KM 4 E IL KM 5; SEGNALIAMO INOLTRE ALLAGAMENTI SULLE STRADE REGIONALI DELLA VANDRA, SUBLACENSE TRA IL KM 12 E 13, E AUSONIA AL KM 23+150; E SEMPRE A SEGUITO DEL MALTEMPO, SULLE LINEE FERROVIARIE ROMA NAPOLI VIA FORMIA E ROMA NETTUNO LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA PER GUASTO TECNICO TRA CAMPOLEONE E CISTERNA E TRA CAMPOLEONE E APRILIA; RITARDI FINO A 40 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

