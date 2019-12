Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2019 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 21 DICEMBRE 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO INTENSO SULLA A1 MILANO NAPOLI, DOVE E’ IN CORSO L’ESODO PER LE VACANZE NATALIZIE; I MAGGIORI DISAGI AL MOMENTO SI SEGNALANO IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA DEL SOLE, NEL DETTAGLIO CI SONO LUNGHE CODE A PARTIRE DAL BIVIO CON LA A24 ROMA TERAMO FINO A VALMONTONE; PROSEGUENDO IN DIREZIONE NAPOLI SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI FINO A CAIANELLO;

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA;

E A SEGUITO DI UNA FRANA CHIUSA AL TRANSITO LA STRADA REGIONALE DI FORCA D’ACERO, TRA SAN DONATO VAL COMINO ED IL CONFINE CON L’ABRUZZO NELLE DUE DIREZIONI; SEMPRE A SEGUITO DI UN EVENTO FRANOSO CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE AUSENTE, TRA I KM 17 E 18; CHIUSA AL TRAFFICO ANCHE LA STRADA PROVINCIALE GUGLIETTA VALLEFRATTA TRA IL KM 0+500 ED IL KM 5; ALTRE CHIUSURE INTERESSANO LE PROVINCIALI LENOLA TRA I KM 1+000 E 3+000, E LE REGIONALI DI LEONESSA TRA IL KM 41 E 43, E 637 DI FROSINONE E GAETA TRA IL KM 4 E IL KM 5;

SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral