Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ DEL 21 DICEMBRE 2019 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 MILANO NAPOLI PROSEGUE L’ESODO PER LE VACANZE NATALIZIE; I MAGGIORI DISAGI AL MOMENTO SONO IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA DEL SOLE, NEL DETTAGLIO CI SONO LUNGHE CODE A PARTIRE DAL BIVIO CON LA A24 ROMA TERAMO FINO A VALMONTONE; PROSEGUENDO IN DIREZIONE NAPOLI SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI FINO A CAIANELLO;
ALTRI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA;
E A SEGUITO DI UNA FRANA CHIUSA AL TRANSITO LA STRADA REGIONALE DI FORCA D’ACERO, TRA SAN DONATO VAL COMINO ED IL CONFINE CON L’ABRUZZO NELLE DUE DIREZIONI; CHIUSE ANCHE LE STRADE PROVINCIALI LENOLA, NEL TERRITORIO DI LATINA, E LA 128 TAVERNA 50 IN PROVINCIA DI FROSINONE, QUI PER ALLAGAMENTO DELLA SEDE STRADALE; SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA FORMIA LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA IN DIREZIONE ROMA A CAUSA DI GUASTO TECNICO AD ITRI
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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