Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ DEL 21 DICEMBRE 2019 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA VEDIAMO LA SITUAZIONE SULLA A1 MILANO NAPOLI DOVE PROSEGUE L’ESODO PER LE VACANZE NATALIZIE; AL MOMENTO PERMANGONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL BIVIO CON LA A24 ROMA TERAMO FINO A VALMONTONE IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA DEL SOLE; PROSEGUENDO VERSO NAPOLI SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI FINO A TEANO;
E A SEGUITO DI UNA FRANA CHIUSA AL TRANSITO LA STRADA REGIONALE DI FORCA D’ACERO, TRA SAN DONATO VAL COMINO ED IL CONFINE CON L’ABRUZZO NELLE DUE DIREZIONI; SEMPRE PER FRANA CHIUSE LE PROVINCIALI 76 DEI SANTI E TAVERNA 50 NEL TERRITORIO DI FROSINONE; IN PROVINCIA DI LATINA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE LENOLA, QUI PER ALLAGAMENTO DELLA SEDE STRADALE; SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, BUON W END E BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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