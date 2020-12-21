Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 21 DICEMBRE 2020 ORE 08:35 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON LA VIABILITA’ NELLA CAPITALE
SULLA TANGENZIALE EST CAUSA INCIDENTE SI STA IN FILA TRA LA TIBURTINA E LA FLAMINIA IN DIREZIONE VIA DELLA PINETA SACCHETTI
MENTRE SULLA VIA TIBURTINA RIPRISTINATA LA CIRCOLAZIONE, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN MATTINATA TRA TIVOLI TERME E SETTEVILLE IN DIREZIONE ROMA
ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE
IN CARREGGIATA INTERNA ANCORA CODE NEL TRATTO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA.
RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DOVE SI STA IN CODA DA TORRENOVA IN DIREZIONE CENTRO CITTA’
IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E IL NODO CON LA A24 ROMA TERAMO
E PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SEGNALIAMO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE CENTRO TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST
SEMPRE VERSO IL CENTRO, FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E LA CASSIA
SULLA STESSA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI
MENTRE A SUD DELLA CAPITALE SULLA PONTINA CODE TRA CASALE ROSA E POMEZIA VERSO ROMA
IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE; A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE ALLA LUCE DEL NUOVO DECRETO PER NATALE, IN TUTTA ITALIA SARANNO IN VIGORE LE NORME RELATIVE ALLA ZONA ROSSA; VIETATI QUINDI GLI SPOSTAMENTI, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE.
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
Servizio fornito da Astral