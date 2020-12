Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2020 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 21 DICEMBRE 2020 ORE 08:35 FLAVIA DONDOLINI

APRIAMO CON LA VIABILITA’ NELLA CAPITALE

SULLA TANGENZIALE EST CAUSA INCIDENTE SI STA IN FILA TRA LA TIBURTINA E LA FLAMINIA IN DIREZIONE VIA DELLA PINETA SACCHETTI

MENTRE SULLA VIA TIBURTINA RIPRISTINATA LA CIRCOLAZIONE, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN MATTINATA TRA TIVOLI TERME E SETTEVILLE IN DIREZIONE ROMA

ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE

IN CARREGGIATA INTERNA ANCORA CODE NEL TRATTO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA.

RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DOVE SI STA IN CODA DA TORRENOVA IN DIREZIONE CENTRO CITTA’

IN ESTERNA TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E IL NODO CON LA A24 ROMA TERAMO

E PROPRIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SEGNALIAMO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE CENTRO TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST

SEMPRE VERSO IL CENTRO, FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E LA CASSIA

SULLA STESSA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI

MENTRE A SUD DELLA CAPITALE SULLA PONTINA CODE TRA CASALE ROSA E POMEZIA VERSO ROMA

