Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2021 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 21 DICEMBRE 2021 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA; I MAGGIORI DISAGI AL MOMENTO SI SEGNALANO IN ESTERNA, DOVE LE CODE INIZIANO DALL’USCITA PER LA COLOMBO FINO ALLA TUSCOLANA;

CIRCOLAZIONE CHE RESTA SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON CODE TRA IL BIVIO PER VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO CODE SULLE CONSOLARI FLAMINIA, SALARIA, E AURELIA,

E RESTIAMO PROPRIO SULL’AURELIA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL BIVIO PER VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI FINO AL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’.

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral