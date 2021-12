Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2021 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 21 DICEMBRE 2021 ORE 20.20 ALESSIO CONTI

APRIAMO CON UN INCIDENTE A ROMA SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA. CODE DA TOMBA DI NERONE VERSO VITERBO IN SENSO OPPOSTO CODE DA LA STORTA

TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DA FIORENTINI AL RACCORDO VERSO TERAMO

IN DIREZIONE DI OSTIA CODE SU COLOMBO E VIA DEL MARE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE

INCOLONNAMENTI ANCHE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA PIAZZA UMBERTO NOBILE AL PONTE DELLA SCAFA

PER I CANTIERI STANOTTE CHIUSURA DELLA FLAMINIA NELLA GALLERIA PRIMA PORTA VERSO ROMA, TRAFFICO DEVIATO SU VIA DI VILLA DI LIVIA

CHIUSURA PER LAVORI ANCHE DELLA GALLERIA GIOVANNI 23 IN DIREZIONE DI PINETA SACCHETTI DALLE 21.30 ALLE 5.30 DI DOMANI MATTINA

QUANTO AL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA RIPRENDE NORMALE SERVIZIO LA LINEA TERMINI CENTOCELLE, PRECEDENTEMENTE LIMITATA A PORTA MAGGIORE

