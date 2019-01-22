Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 22 GENNAIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO, CI SONO CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SULL’AURELIA CODE FRA VIA DI BRAVA E VIA AURELIA ANTICA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ
SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA VERSO IL RACCORDO
INCOLONNAMENTI SULLA SALARIA DA SETTEBAGNI AL RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO.
SULLA PONTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA
CODE A TRATTI ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
DA FEDERICO ASCANI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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