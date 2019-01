Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 22 GENNAIO 2019 ORE 08:05 FEDERICO ASCANI

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

STRADE MOLTO TRAFFICATE IN QUESTO INIZIO DI MATTINATA ANCHE A CAUSA DELLA PIOGGIA

SUL RACCORDO, CI SONO CODE IN INTERNA TRA LA CASILINA E LA LAURENTINA E TRA LA CASSIA E LA SALARIA

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.

SULL’AURELIA CODE FRA MALAGROTTA E VIA AURELIA ANTICA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ

SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA VERSO IL RACCORDO

CI SONO POI INCOLONNAMENTI SULLA SALARIA DA SETTEBAGNI AL RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO.

SULLA PONTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA

E INFINE CODE A TRATTI ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.

DA FEDERICO ASCANI PER ORA E’ TUTTO, AL PROSSINO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral