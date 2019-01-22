Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 22 GENNAIO 2019 ORE 08:35 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO QUESTA MATTINA ANCHE A CAUSA DELLA PIOGGIA
SUL RACCORDO, CI SONO CODE IN INTERNA TRA LA CASILINA E LA LAURENTINA, TRA LA PONTINA E ROMA FIUMICINO E TRA LA CASSIA E LA NOMENTANA
MENTRE IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA ROMA FIUMICINO, DELLA PRENESTINA E DELLA SALARIA.
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA VERSO IL RACCORDO
ANCHE PER DEI LAVORI CI SONO POI INCOLONNAMENTI SULLA SALARIA DA SETTEBAGNI AL RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO
SULLA PONTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA
SI ALLUNGANO SULL’AURELIA LE CODE FRA MALAGROTTA E VIA AURELIA ANTICA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ
E INFINE CODE A TRATTI ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RALLENTATO IL SERVIZIO TRA OTTAVIANO E BATTISTINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER UN GUASTO TECNICO.
DA FEDERICO ASCANI PER ORA E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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