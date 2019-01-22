Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 22 GENNAIO 2019 ORE 09:05 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE CI SONO CODE IN INTERNA TRA LA CASILINA E LA LAURENTINA, E TRA LA SALARIA E LA TIBURTINA
MENTRE IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA ROMA FIUMICINO, DELLA SALARIA E TRA L’A24 E LA PRENESTINA.
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST SIA IN ENTRATA SIA IN USCITA.
SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA VERSO IL RACCORDO
ANCHE PER DEI LAVORI CI SONO POI INCOLONNAMENTI SULLA SALARIA DA SETTEBAGNI AL RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO
SULLA PONTINA SI PROCEDE A RILENTO DA SPINACETO VERSO IL RACCORDO
SULL’AURELIA ANCORA CODE FRA MALAGROTTA E VIA AURELIA ANTICA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ
E INFINE CODE A TRATTI ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RALLENTATO IL SERVIZIO TRA OTTAVIANO E BATTISTINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER UN GUASTO TECNICO.
DA FEDERICO ASCANI PER ORA E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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