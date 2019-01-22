Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 22 GENNAIO 2019 ORE 09:35 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO E’ ANCORA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE CI SONO CODE IN INTERNA TRA LA CASILINA E LA LAURENTINA, TRA LA PONTINA E LA ROMA FIUMICINO E TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA TIBURTINA,
MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA COLOMBO, ALL’ALTEZZA DELL’A24 E DELLA DIRAMAZIONE ROMA NORD.
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST SIA IN ENTRATA SIA IN USCITA.
SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA VERSO IL RACCORDO
SULLA PONTINA SI PROCEDE A RILENTO DA SPINACETO VERSO IL RACCORDO
SULL’AURELIA ANCORA CODE FRA MALAGROTTA E VIA AURELIA ANTICA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ
INFINE SULL’APPIA SI STA IN CODA TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO VERSO ROMA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RALLENTATO IL SERVIZIO TRA OTTAVIANO E BATTISTINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER UN GUASTO TECNICO.
DA FEDERICO ASCANI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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