Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 22 GENNAIO 2019 ORE 10:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
IL TRAFFICO IN GRADUALE MIGLIORAMENTO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE PERMANGONO CODE IN INTERNA TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA FLAMINIA,
MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA PISANA E LA ROMA FIUMICINO.
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA A ROMA
SULLA PONTINA SI PROCEDE A RILENTO DA SPINACETO VERSO IL RACCORDO
SULL’AURELIA IN DIMINUZIONE LE CODE FRA IL RACCORDO E VIA AURELIA ANTICA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ
INFINE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI DAL RACCORDO VERSO ROMA
DA FEDERICO ASCANI PER ORA E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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