Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 22 GENNAIO 2019 ORE 10:20

IL TRAFFICO IN GRADUALE MIGLIORAMENTO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE PERMANGONO CODE IN INTERNA TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA FLAMINIA,

MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA PISANA E LA ROMA FIUMICINO.

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA A ROMA

SULLA PONTINA SI PROCEDE A RILENTO DA SPINACETO VERSO IL RACCORDO

SULL’AURELIA IN DIMINUZIONE LE CODE FRA IL RACCORDO E VIA AURELIA ANTICA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ

INFINE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI DAL RACCORDO VERSO ROMA

