Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 22 GENNAIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO TORNATO ALLA NORMALITA’. VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
ANCORA QUALCHE PROBLEMA DI TRAFFICO INVECE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALL’ALTEZZA DI VIA TOGLIATTI IN ENTRATA A ROMA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE DA POCO RISOLTO
SULLA PONTINA SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA
INFINE SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI
DA FEDERICO ASCANI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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