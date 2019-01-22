Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 22 GENNAIO 2019 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA A ROMA
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TIBURTINA TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO IN ENTRATA
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA FEDERICO ASCANI PER ORA E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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