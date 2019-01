Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 22 GENNAIO 2019 ORE 15:20 ALESSIO CONTI

attivi i mezzi invernali sull a24 roma teramo tra carsoli oricola e valle del salto per nevischio in corso

nevischio anche in a1 tra chiusi e fabbro, a tal proposito È prevista neve anche nel tratto tra fabbro e attigliano. prrestate sempre la massima attenzione alla giuda

A CAUSA DELL’ONDATA DI MALTEMPO DI OGGI È ATTIVO IL PIANO NEVE DA PARTE DI RFI.

AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI PER LA VIABILITÀ NEL LAZIO, NÉ PER LE TRATTE DI MEDIA E LUNGA PERCORRENZA INTERREGIONALI

SEMPRE A CAUSA DELLA NEVE SOPPRESSI I BUS SOSTITUTIVI DELLA TRATTA EXTRAURBANA DELLA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO

DEL MALTEMPO NE RISENTONO ANCHE I COLLEGAMENTI MARITTIMI, A TAL PROPOSITO INFORMIAMO CHE NON VERRÀ EFFETTUATA LA CORSA LAZIOMAR UNITÀ VELOCE FORMIA-VENTOTENE delle ORE 15.30

