Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 17:15

divesi i disagi dovuti al maltempo di oggi

code per incidente sul grande raccordo anulare tra tiburtina e prenestina in carreggiata interna

sull a24 roma teramo attivi i mezzi invernali tra carsoli oricola e assergi per nevischio in corso, prestare attenzione anche alla nebbia fitta tra tagliacozzo e il bivio dell’a25

nevischio segnalato anche in a1 firenze roma tra chiusi e fabbro, informiamo inoltre che È prevista neve anche nel tratto tra fabbro e attigliano. attivi mezzi invernali sul tratto chiusi orte

molto scarsa la visibilità per nebbia anche sulle regionali della vandra, di sora e forca d’acero, qui anche nevicate in quota

SEMPRE A CAUSA DELLA NEVE informiamo che sono SOPPRESSI I BUS SOSTITUTIVI DELLA TRATTA EXTRAURBANA DELLA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO

