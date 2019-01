Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 22 GENNAIO 2019 ORE 18:05 ALESSIO CONTI

sul grande raccordo anulare code per incidente tra bufalotta e prenestina in carreggiata interna

segnalato nevischio in a1 firenze roma tra chiusi e fabbro, attivi anche i mezzi invernali sul tratto chiusi orte

code sul tratto urbano dell’ a24 da fiorentini al raccordo verso settecamini

stessa situazione sull viadotto della magliana in direzione del raccordo

si rallenta anche sull’appia all’altezza di santamaria delle mole in direzione di albano, sulla colombo tra vitinia ed acilia verso ostia e sulla via del mare tra via fiorelli e la rotonda di castel fusano sempre in direzione di ostia

sulla nettunense code per immettersi sulla pontina da via del commercio e più a sud tra via dei giardini la stazione di campo di carne in direzione del mare

