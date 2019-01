Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 22 GENNAIO 2019 ORE 19:05 ALESSIO CONTI

BUONa sera E BEN riTROVATI ALL’Ascolto dell’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

sul grande raccordo anulare rimosso l’incidente altezza prenestina in carreggiata interna. restano code tra bufalotta e la rustica

code sul tratto urbano dell’ a24 da fiorentini al raccordo verso settecamini

stessa situazione sull viadotto della magliana in direzione del raccordo

segnalato nevischio in a1 firenze roma tra chiusi e fabbro, attivi anche i mezzi invernali sul tratto chiusi orte

si rallenta anche sull’appia all’altezza di santamaria delle mole e frattocchie in direzione di albano a seguito di un incidente , rallentamenti anche

sulla nettunense tra cecchina e fontana di papa in ambo i sensi

mentre

sulla colombo troviamo code tra via di mezzo cammino e via di acilia verso ostia

infine per il trasporto pubblico segnaliamo che l’alta velocità roma firenze è rallentata a causa di un guasto tecnico tra le stazioni di settebagni e capena i treni viaggiano cho 30 minuti di ritardo

a causa di questo inconveniente anche la linea fl1 potrà subire variazioni di frequenza

