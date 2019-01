Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 22 GENNAIO 2019 ORE 19:35 ALESSIO CONTI

sul grande raccordo anulare rallentamenti in carreggiata interna tra centrale del latte e la rustica, in carreggiata estena invece code per traffico intenso tra ardeatina e aPPIA

code sul tratto urbano dell’ a24 da fiorentini a TORCERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO

stessa situazione sull viadotto della magliana in direzione del raccordo

segnalato nevischio in a1 firenze roma tra chiusi e fabbro, attivi anche i mezzi invernali sul tratto chiusi orte

RIMOSSO L’INCIDENTE sull’appia all’altezza frattocchie in direzione di albano RESTANO LE CODE DA SANTA MARIA DELLE MOLE ,

CODE anche

sulla colombo tra via di mezzo cammino e via di acilia verso ostia

infine per il trasporto pubblico segnaliamo che LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA DELl’alta velocità roma firenze è IN VIA DI NORMALIZZIAZIONE I TRENI REGISTRANO FINO AD UN ORA DI RITARDO

a causa di questo inconveniente QUATTRO TRENI REGIONALI DELLA linea fl1 FIUMICINO AEREOPORTO ORTE SONO STATI LIMITATI NEL PERCORSO

