Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2019 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 22 GENNAIO 2019 ORE 20:20

code per incidente sul tratto urbano dell’ a24 da fiorentini a TORCERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO

sul grande raccordo anulare code per traffico intenso tra ardeatina e aPPIA in carreggiata esterna

segnalato nevischio in a1 firenze roma tra chiusi e fabbro, attese nevicate sul tratto da attigliano a fabbro.

continua a nevicare dal tardo pomeriggio di oggi sulLa regionale castrense, al momento percorribile. attese ulteriori nevicate nella notte, mezzi spargisale e spazzaneve sempre attivi.

in provincia di frosinone nevicate in atto anche a bassa quota.

le regionali di sora, di campo catino e della vandra sono percorribili.

si sconsiglia invece di mettersi in viaggio sulla forca d’acero in serata fino a domattina se non sia strettamente necessario. sono previste intense nevicate nella notte. anche qui i mezzi spazzaneve e spargisale sono sempre operativi

infine, sempre A CAUSA DELL’ONDATA DI MALTEMPO CHE continuera’ ad investire LA REGIONE anche DOMANI È ATTIVA LA PREALLERTA DEL PIANO NEVE del trasporto ferroviario DA PARTE DI RFI. al momento non è interessato il traffico ferroviario di media e lunga percorrenza.

