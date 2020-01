Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 22 GENNAIO 2020 ORE 07:20 FEDERICO MONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DELLA GIORNATA CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA;

TRAFFICO BLOCCATO INVECE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E VIA DEI FIORENTNI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE;

SULLA FLAMINIA FORTI RALLENTAMENTI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;

INFINE SI RALLENTA SULLA VIA PONTINA TRA TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA.

RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO RESTANO ANCORA CHIUSE:

LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000 NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA,

LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE,

LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI ALTEZZA KM 19+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO,

E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 QUI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE.

DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral