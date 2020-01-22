Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2020 ore 08:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 22 GENNAIO 2020 ORE 08:05 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1 E LA LAURENTINA, MENTRE, IN ESTERNA, SI PROCEDE A RILENTO TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA E, PROSEGUENDO, TRA PRENESTINA E TIBURTINA;
PERMANE TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
SULLA FLAMINIA TRAFFICO BLOCCATO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;
SI RALLENTA SULLA VIA PONTINA TRA VIA DI VALLERANO E L’INNESTO CON LA COLOMBO IN ENTRATA;
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA VIA AURELIA TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E VIA AURELIA ANTICA IN ENTRATA.
RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO RESTANO ANCORA CHIUSE:
LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000 NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA,
LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE,
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI ALTEZZA KM 19+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO,
E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 QUI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral