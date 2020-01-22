Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 22 GENNAIO 2020 ORE 09:35 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
INIZIAMO DALL’AURELIA DOVE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA ROTATORIA TRA CERVETERI E LADISPOLI PROVOCA CODE NELLE DUE DIREZIONI
SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO BLOCCATO IN CARREGGIATA INTERNA A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1 E L’APPIA.
TRAFFICO BLOCCATO ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO, DOVE SI STA IN CODA TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ENTRATA
SULLA FLAMINIA ANCORA INCOLONNAMENTI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA;
RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO RESTANO ANCORA CHIUSE:
LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000 NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA,
LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE,
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI ALTEZZA KM 19+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO,
E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 QUI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE.
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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