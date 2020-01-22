Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 22 GENNAIO 2020 ORE 10:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO ANCORA BLOCCATO IN CARREGGIATA INTERNA A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LA PRENESTINA E L’APPIA.
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SULLA COLOMBO CODE A TRATTI TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA.
SILL’APPIA RALLENTAMENTI TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE VERSO ALBANO LAZIALE.
INFINE SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LA BORGHESIANA E IL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI.
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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