Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 22 GENNAIO 2020 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
TRAFFICO CHE LENTAMENTE TORNA REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO.
SULLA COLOMBO CI SONO CODE A TRATTI TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA.
SILL’APPIA RALLENTAMENTI TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE VERSO ALBANO LAZIALE.
SULLA NETTUNENSE CODE ALL’ALTEZZA DI APRILIA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LA BORGHESIANA E IL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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