Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2020 ore 12:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 22 GENNAIO 2020 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER LAVORI TRA VIA DELLA SERENISSIMA E VIA TOGLIATTI IN DIREZIONE GRA.
SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO TRAFFICO REGOLARE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
SULLA COLOMBO CI SONO CODE A TRATTI TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA.
SULLA NETTUNENSE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI APRILIA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LA BORGHESIANA E IL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral