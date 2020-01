Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 22 GENNAIO 2020 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER LAVORI TRA VIA DELLA SERENISSIMA E VIA TOGLIATTI IN DIREZIONE GRA.

SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO TRAFFICO REGOLARE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

SULLA COLOMBO CI SONO CODE A TRATTI TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA.

SULLA NETTUNENSE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI APRILIA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LA BORGHESIANA E IL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI.

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA.

DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

