Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 22 GENNAIO 2020 ORE 13:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO TRAFFICO REGOLARE.
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA VIA TOGLIATTI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.
SULLA COLOMBO CI SONO CODE A TRATTI TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA. NELLA DIREZIONE OPPOSTA CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE.
SULLA NETTUNENSE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA, MONTE GIOVE E DI APRILIA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LA BORGHESIANA E IL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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