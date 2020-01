Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 22 GENNAIO 2020 ORE 16.20 GINA PANDOLFO

SULLA ROMA TARQUINIA, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI TORRIMPIETRA, TRAFFICO REGOLARE IN DIREZIONE SUD

INCIDENTE RISOLTO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, PERMANGONO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E A24

A SEGUIRE IN INTERNA CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E CASILINA

IN ESTERNA CODE TRA ROMA-FIUMICINO E COLOMBO

POI CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA

SULLA CRISTOFORO COLOMBO PER LAVORI DI SFALCIO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA

USCIAMO DA ROMA

SULLE REGIONALI DI MONTECASSINO DAL KM 0 AL KM 8+700

E AUSONIA DAL KM 17 AL KM 6

SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI SPARGIMENTO DI SALE

UN INVITO A PROCEDERE CON PRUDENZA

È TUTTO

