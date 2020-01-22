Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 22 GENNAIO 2020 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA ROMA TARQUINIA, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI TORRIMPIETRA, TRAFFICO REGOLARE IN DIREZIONE SUD
INCIDENTE RISOLTO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, PERMANGONO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E A24
A SEGUIRE IN INTERNA CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E CASILINA
IN ESTERNA CODE TRA ROMA-FIUMICINO E COLOMBO
POI CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA
SULLA CRISTOFORO COLOMBO PER LAVORI DI SFALCIO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA
USCIAMO DA ROMA
SULLE REGIONALI DI MONTECASSINO DAL KM 0 AL KM 8+700
E AUSONIA DAL KM 17 AL KM 6
SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI SPARGIMENTO DI SALE
UN INVITO A PROCEDERE CON PRUDENZA
È TUTTO
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