Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 22 GENNAIO 2020 ORE 18.35 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO NTENSO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
E, NEL SENSO OPPOSTO CODE DA VIALE TOGLIATTI A TOR CERVARA
SULLA ROMA-FIUMICINO RALLENTAMENTI TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA, IN USCITA
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD
CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E APPIA
SULLA SALARIA CODE TRA IL BIVIO PER SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA, IN DIREZIONE RIETI
SULLA NOMENTANA CODE DAL RACCORDO A TOR LUPARA, NELLE DUE DIREZIONI
CODE A TRATTI SULLA TIBURTINA TRA TOR CERVARA E TIVOLI TERME, NELLE DUE
CI SPOSTIAMOSULLA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA PAVONA E CECCHINA, NEI DIE SENSI
SULLA PONTINA CODE DA SPINACETO AL RACCORDO, IN ENTRATA A ROMA
INFINE, CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA
È TUTTO
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