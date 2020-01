Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2020 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 22 GENNAIO 2020 ORE 18.35 GINA PANDOLFO

SUL RACCORDO ANULARE DISAGI, E PER UN INCIDENTE IN ESTERNA

CODE TRA PRENESTINA E CENTRALE DEL LATTE, CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO CODE A PARTIRE DA VIALE TOGLIATTI

SEMPRE IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI TRA PONTINA E ARDEATINA

IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E PONTINA

SULLA PONTINA CODE IN ENTRATA TRA TOR DE’ CENCI E IL RACCORDO IN ENTRATA A ROMA

NEL SENSO OPPOSTO, IN DIREZIONE LATINA, CODE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA

UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA

INFINE, CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA

CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA PORTUENSE A VIA FALZAREGO, SEMPRE VERSO OSTIA

