Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 22 GENNAIO 2020 ORE 18.35 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUL RACCORDO ANULARE DISAGI, E PER UN INCIDENTE IN ESTERNA
CODE TRA PRENESTINA E CENTRALE DEL LATTE, CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO CODE A PARTIRE DA VIALE TOGLIATTI
SEMPRE IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE E PIU’ AVANTI TRA PONTINA E ARDEATINA
IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E PONTINA
SULLA PONTINA CODE IN ENTRATA TRA TOR DE’ CENCI E IL RACCORDO IN ENTRATA A ROMA
NEL SENSO OPPOSTO, IN DIREZIONE LATINA, CODE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA
UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA
INFINE, CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA
CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO DA VIA PORTUENSE A VIA FALZAREGO, SEMPRE VERSO OSTIA
È TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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