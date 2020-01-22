Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 22 GENNAIO 2020 ORE 19.35 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ANCORA CODE, TRA LE USCITE CASILINA E NOMENTANA
CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A PARTIRE DA VIA FIORENTINI
ALTRE CODE IN ESTERNA, QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E APPIA
SULLA PONTINA SI ALLUNGANO LE CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ORA SONO LOCALIZZATE TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA NORD, IN DIREZIONE LATINA
CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA
CI SPOSTIAMO SU VIA BRACCIANESE PER UN INCIDNETE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA RISOLTO, AL MOMENTO PERMANGONO CODE PER LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO CHE COMPORTAN LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, SIAMO ALL’ALTEZZA DELL’ICROCIO CON LA CASSIA
È TUTTO
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