Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2020 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 22 GENNAIO 2020 ORE 19.35 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ANCORA CODE, TRA LE USCITE CASILINA E NOMENTANA

CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A PARTIRE DA VIA FIORENTINI

ALTRE CODE IN ESTERNA, QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E APPIA

SULLA PONTINA SI ALLUNGANO LE CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ORA SONO LOCALIZZATE TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA NORD, IN DIREZIONE LATINA

CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA

CI SPOSTIAMO SU VIA BRACCIANESE PER UN INCIDNETE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA RISOLTO, AL MOMENTO PERMANGONO CODE PER LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO CHE COMPORTAN LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, SIAMO ALL’ALTEZZA DELL’ICROCIO CON LA CASSIA

È TUTTO

