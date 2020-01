Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 22 GENNAIO 2020 ORE 20.20 GINA PANDOLFO

DISAGI SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE IN AUMENTO, ORA LOCALIZZATE TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA, IN DIREZIONE LATINA

MENTRE, SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN ESTERNA PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA LE USCITE CASILINA E TIBURTINA

CODE IN DIMINUZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, AL MOMENTO TRA TOR DE’ CENCI E IL RACCORDO, IN USCITA

IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL2 ROMA-TIVOLI-AVEZZANO PROSEGUONO GLI INTERVENTI PER IL RADDOPPIO DELLA TRATTA LUNGHEZZA-GUIDONIA

FINO A SABATO 25 L’ORARIO DEI TRENI SUBIRA’ MODIFICHE

DOMENICA 26 GENNAIO, SARA’ SOSPESO IL TRAFFICO FERROVIARIO TRA BAGNI DI TIVOLI E ROMA, I TRENI REGIONALI SOSTITUITI DA BUS

QUESTA SERA SUL RACCORDO ANULARE PER LAVORI DI ANAS CHIUSURA NOTTURNA TRA GLI SVINCOLI TRIONFALE E CASSIA, IN INTERNA

DALLE 21.30 ALLE 06.00

USCITA ED ENTRATA OBBLIGATORIE

RISPETTIVAMENTE TRIONFALE E CASSIA

RICORDIAMO IN CARREGGIATA INTERNA

