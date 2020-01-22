Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 22 GENNAIO 2020 ORE 20.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
DISAGI SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE IN AUMENTO, ORA LOCALIZZATE TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA, IN DIREZIONE LATINA
MENTRE, SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN ESTERNA PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA LE USCITE CASILINA E TIBURTINA
CODE IN DIMINUZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, AL MOMENTO TRA TOR DE’ CENCI E IL RACCORDO, IN USCITA
IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL2 ROMA-TIVOLI-AVEZZANO PROSEGUONO GLI INTERVENTI PER IL RADDOPPIO DELLA TRATTA LUNGHEZZA-GUIDONIA
FINO A SABATO 25 L’ORARIO DEI TRENI SUBIRA’ MODIFICHE
DOMENICA 26 GENNAIO, SARA’ SOSPESO IL TRAFFICO FERROVIARIO TRA BAGNI DI TIVOLI E ROMA, I TRENI REGIONALI SOSTITUITI DA BUS
QUESTA SERA SUL RACCORDO ANULARE PER LAVORI DI ANAS CHIUSURA NOTTURNA TRA GLI SVINCOLI TRIONFALE E CASSIA, IN INTERNA
DALLE 21.30 ALLE 06.00
USCITA ED ENTRATA OBBLIGATORIE
RISPETTIVAMENTE TRIONFALE E CASSIA
RICORDIAMO IN CARREGGIATA INTERNA
È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO
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