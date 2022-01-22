Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2022 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 21 GENNAIO 2022 ORE 12.20 MARCO CILUFFO
UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
NELLA CAPITALE FINO A DOMANI STOP AI VEICOLI PIÙ INQUINANTI
NELLA FASCIA VERDE FINO ALLE ORE 20:30
IL DIVIETO ALLA CIRCOLAZIONE RIGUARDA
MOTO E MOTORINI EURO 0 E 1
E AUTO A BENZINA FINO ALLA CATEGORIA EURO 2
FERMO ANCHE PER TUTTI I VEICOLI DIESEL\ FINO A EURO 3
IN FASCIA ORARIA 16,30 FINO ALLE ORE 20,30
PASSIAMO ALLA VIABILITA’
SULLA VIA AURELIA
CIRCOLAZIONE SOLO SU UNA CORSIA DI MARCIA
A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE
INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO
FINO ALLO SVINCOLO MALAGROTTA
IN DIREZIONE DI LADISPOLI
SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO
CIRCOLAZIONE NEL COMPLESSO REGOLARE
SULLE DUE CARREGGIATE
AD ECCEZIONE DI BREVI CODE IN CARREGGIATA INTERNA
ALL’INTERNO DELLA GALLERIA APPIA
ALTRE CODE PER TRAFFICO SULLA VIA NETTUNENSE
ALTEZZA LOCALITA’ PAVONA VERSO ANZIO
E PROSEGUENDO SEMPRE CODE
QUI NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DI CANTIERI ATTIVI
TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA
SEMPRE PER CANTIERI
ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA
SULLA CASSIA BIS A NORD DELLA CAPITALE
CON INCOLONNAMENTI TRA LO SVINCOLO SANTA CORNELIA
FINO ALLO SVINCOLO FORMELLO IN DIREZIONE DI VITERBO
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA PALOMBARESE ALTEZZA SANTA LUCIA
DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral