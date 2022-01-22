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Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2022 ore 12:30

di - 22 Gennaio 2022 - 12:30

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    VIABILITÀ DEL 21 GENNAIO 2022 ORE 12.20 MARCO CILUFFO
    UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    NELLA CAPITALE FINO A DOMANI STOP AI VEICOLI PIÙ INQUINANTI
    NELLA FASCIA VERDE FINO ALLE ORE 20:30
    IL DIVIETO ALLA CIRCOLAZIONE RIGUARDA
    MOTO E MOTORINI EURO 0 E 1
    E AUTO A BENZINA FINO ALLA CATEGORIA EURO 2
    FERMO ANCHE PER TUTTI I VEICOLI DIESEL\ FINO A EURO 3
    IN FASCIA ORARIA 16,30 FINO ALLE ORE 20,30
    PASSIAMO ALLA VIABILITA’
    SULLA VIA AURELIA
    CIRCOLAZIONE SOLO SU UNA CORSIA DI MARCIA
    A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE
    INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO
    FINO ALLO SVINCOLO MALAGROTTA
    IN DIREZIONE DI LADISPOLI
    SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO
    CIRCOLAZIONE NEL COMPLESSO REGOLARE
    SULLE DUE CARREGGIATE
    AD ECCEZIONE DI BREVI CODE IN CARREGGIATA INTERNA
    ALL’INTERNO DELLA GALLERIA APPIA
    ALTRE CODE PER TRAFFICO SULLA VIA NETTUNENSE
    ALTEZZA LOCALITA’ PAVONA VERSO ANZIO
    E PROSEGUENDO SEMPRE CODE
    QUI NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DI CANTIERI ATTIVI
    TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA
    SEMPRE PER CANTIERI
    ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA
    SULLA CASSIA BIS A NORD DELLA CAPITALE
    CON INCOLONNAMENTI TRA LO SVINCOLO SANTA CORNELIA
    FINO ALLO SVINCOLO FORMELLO IN DIREZIONE DI VITERBO
    STESSA SITUAZIONE SULLA VIA PALOMBARESE ALTEZZA SANTA LUCIA
    DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, A PIU’ TARDI
    Servizio fornito da Astral

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