Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2022 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 21 GENNAIO 2022 ORE 12.20 MARCO CILUFFO

NELLA CAPITALE FINO A DOMANI STOP AI VEICOLI PIÙ INQUINANTI

NELLA FASCIA VERDE FINO ALLE ORE 20:30

IL DIVIETO ALLA CIRCOLAZIONE RIGUARDA

MOTO E MOTORINI EURO 0 E 1

E AUTO A BENZINA FINO ALLA CATEGORIA EURO 2

FERMO ANCHE PER TUTTI I VEICOLI DIESEL\ FINO A EURO 3

IN FASCIA ORARIA 16,30 FINO ALLE ORE 20,30

PASSIAMO ALLA VIABILITA’

SULLA VIA AURELIA

CIRCOLAZIONE SOLO SU UNA CORSIA DI MARCIA

A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE

INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO

FINO ALLO SVINCOLO MALAGROTTA

IN DIREZIONE DI LADISPOLI

SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO

CIRCOLAZIONE NEL COMPLESSO REGOLARE

SULLE DUE CARREGGIATE

AD ECCEZIONE DI BREVI CODE IN CARREGGIATA INTERNA

ALL’INTERNO DELLA GALLERIA APPIA

ALTRE CODE PER TRAFFICO SULLA VIA NETTUNENSE

ALTEZZA LOCALITA’ PAVONA VERSO ANZIO

E PROSEGUENDO SEMPRE CODE

QUI NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DI CANTIERI ATTIVI

TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA

SEMPRE PER CANTIERI

ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA

SULLA CASSIA BIS A NORD DELLA CAPITALE

CON INCOLONNAMENTI TRA LO SVINCOLO SANTA CORNELIA

FINO ALLO SVINCOLO FORMELLO IN DIREZIONE DI VITERBO

STESSA SITUAZIONE SULLA VIA PALOMBARESE ALTEZZA SANTA LUCIA

