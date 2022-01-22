Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2022 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 21 GENNAIO 2022 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA
UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PERCORRENDO LA STATALE CASSIA BIS VEIENTANA LUNGHE CODE ALTEZZA FORMELLO DIREZIONE VITERBO
SULLA STRADA PROVINCIALE PALOMBARESE UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO A SANTA LUCIA TRA VIA EMILIA E VIA MOLISE NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA
MENTRE IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI A BORGHESIANA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DI VERMICINO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO LA VIA DEL MARE A PAVONA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA TORINO E VIA LEOPARDI NELLE DUE DIREZIONI
RIMAMENDO SULLA VIA DEL MARE A POMEZIA SI STA IN CODA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA STATALE PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
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