Quantcast

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2022 ore 15:30

di - 22 Gennaio 2022 - 15:30

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 21 GENNAIO 2022 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA
    UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    PERCORRENDO LA STATALE CASSIA BIS VEIENTANA LUNGHE CODE ALTEZZA FORMELLO DIREZIONE VITERBO
    SULLA STRADA PROVINCIALE PALOMBARESE UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO A SANTA LUCIA TRA VIA EMILIA E VIA MOLISE NELLE DUE DIREZIONI
    IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA
    MENTRE IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI A BORGHESIANA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DI VERMICINO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    PERCORRENDO LA VIA DEL MARE A PAVONA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA TORINO E VIA LEOPARDI NELLE DUE DIREZIONI
    RIMAMENDO SULLA VIA DEL MARE A POMEZIA SI STA IN CODA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA STATALE PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home