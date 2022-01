Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2022 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 21 GENNAIO 2022 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA

PERCORRENDO LA STATALE CASSIA BIS VEIENTANA LUNGHE CODE ALTEZZA FORMELLO DIREZIONE VITERBO

SULLA STRADA PROVINCIALE PALOMBARESE UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO A SANTA LUCIA TRA VIA EMILIA E VIA MOLISE NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA

MENTRE IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI A BORGHESIANA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DI VERMICINO NEI DUE SENSI DI MARCIA

PERCORRENDO LA VIA DEL MARE A PAVONA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA TORINO E VIA LEOPARDI NELLE DUE DIREZIONI

RIMAMENDO SULLA VIA DEL MARE A POMEZIA SI STA IN CODA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA STATALE PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA

