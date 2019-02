Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2019 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 22 FEBBRAIO 2019 ORE 20.20 ALESSIO CONTI

UN INCIDENTE SULL’A24 ROMA TERAMO CREA CODE TRA IL RACCORDO E SETTECAMINI IN DIREZIONE TERAMO

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENMSO TRA BUFALOTTA E CENTRALE DEL LATTE, IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E APPIA

SULLA CASILINA RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO

VERSO OSTIA SI RALLENTA SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E ACILIA

RESTANDO SULLA VIA DEL MARE, INIZIANO QUESTA SERA ALLE 22 I LAVORI ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DI ACILIA.

PREDISPOSTA UNA DEVIAZIONE DEL TRAFFICO SU VIA OSTIENSE IN DIREZIONE OSTIA FINO AL 18 MARZO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO attivata LA preallerta DEI piani neve e gelo DI FERROVIE DELLO STATO per la giornata di domani, sabato 23 febbraio. preallerta ATTIVA PER Abruzzo, Molise E Campania, LA CIRCOLAZIONE è confermata in tutte le FASCE ORARIE, MA potrA’ SUBIRE ridUZIONI O modifiche in base al peggioramento delle condizioni meteo.

