Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 22 FEBBRAIO 2020 ORE 07.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DEL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO
AD ECCEZIONE DELLA A24 ROMA-TERAMO DOVE SI REGISTRANO RALLENTAMENTI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, NEI DUE SENSI
PASSIAMO AGLI EVENTI
A PARTIRE DALLE 15,15 DI OGGI, ALLO STADIO OLIMPICO, SI DISPUTA LA PARTITA DI RUGBY ITALIA-SCOZIA, PER IL SEI NAZIONI. COME DI CONSUETO SARANNO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN ZONA STADIO
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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