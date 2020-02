Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 22 FEBBRAIO 2020 ORE 07.20 FLAVIA DONDOLINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DEL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO

AD ECCEZIONE DELLA A24 ROMA-TERAMO DOVE SI REGISTRANO RALLENTAMENTI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, NEI DUE SENSI

PASSIAMO AGLI EVENTI

A PARTIRE DALLE 15,15 DI OGGI, ALLO STADIO OLIMPICO, SI DISPUTA LA PARTITA DI RUGBY ITALIA-SCOZIA, PER IL SEI NAZIONI. COME DI CONSUETO SARANNO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN ZONA STADIO

DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral