Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2020 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 22 FEBBRAIO 2020 ORE 08.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO. AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITA’ DA SEGNALARE
AD ECCEZIONE DELLA A24 ROMA-TERAMO DOVE SI REGISTRANO RALLENTAMENTI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE ALLA PRESENZA DI MEZZI SPARGISALE SULLE REGIONALI FORCA D’ACERO, DELLA VANDRA E DI SORA. GLI INTERVENTI SONO A CURA DI ASTRAL SPA.
PASSIAMO AGLI EVENTI
A PARTIRE DALLE 15,15 DI OGGI, ALLO STADIO OLIMPICO SI DISPUTA LA PARTITA DI RUGBY ITALIA-SCOZIA, PER IL SEI NAZIONI. COME DI CONSUETO SARANNO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN ZONA STADIO
CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO
LA LINEA ROMA-LIDO NELLE GIORNATE DI OGGI, DOMANI, SABATO 29 FEBBRAIO E DOMENICA 1 MARZO E’ INTERROTTA NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO PER LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO. SONO ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI.
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