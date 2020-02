Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2020 ore 08:30

VIABILITÀ DEL 22 FEBBRAIO 2020 ORE 08.20 FLAVIA DONDOLINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO. AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITA’ DA SEGNALARE

AD ECCEZIONE DELLA A24 ROMA-TERAMO DOVE SI REGISTRANO RALLENTAMENTI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE ALLA PRESENZA DI MEZZI SPARGISALE SULLE REGIONALI FORCA D’ACERO, DELLA VANDRA E DI SORA. GLI INTERVENTI SONO A CURA DI ASTRAL SPA.

PASSIAMO AGLI EVENTI

A PARTIRE DALLE 15,15 DI OGGI, ALLO STADIO OLIMPICO SI DISPUTA LA PARTITA DI RUGBY ITALIA-SCOZIA, PER IL SEI NAZIONI. COME DI CONSUETO SARANNO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN ZONA STADIO

CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO

LA LINEA ROMA-LIDO NELLE GIORNATE DI OGGI, DOMANI, SABATO 29 FEBBRAIO E DOMENICA 1 MARZO E’ INTERROTTA NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO PER LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO. SONO ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI.

