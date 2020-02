Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2020 ore 09:30

VIABILITÀ DEL 22 FEBBRAIO 2020 ORE 09.20 FLAVIA DONDOLINI

TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO.

AD ECCEZIONE DELLA NOMENTANA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALTEZZA SANT’ALESSANDRO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PERMANE QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA A24 ROMA-TERAMO TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE ALLA PRESENZA DI MEZZI SPARGISALE SULLE REGIONALI FORCA D’ACERO, DELLA VANDRA E DI SORA. GLI INTERVENTI SONO A CURA DI ASTRAL SPA.

PASSIAMO AGLI EVENTI

A PARTIRE DALLE 15,15 DI OGGI, ALLO STADIO OLIMPICO SI DISPUTA LA PARTITA DI RUGBY ITALIA-SCOZIA, PER IL SEI NAZIONI. COME DI CONSUETO SARANNO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN ZONA STADIO

CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO

LA LINEA ROMA-LIDO NELLE GIORNATE DI OGGI, DOMANI, SABATO 29 FEBBRAIO E DOMENICA 1 MARZO E’ INTERROTTA NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO PER LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO. SONO ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI.

