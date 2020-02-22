Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 22 FEBBRAIO 2020 ORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE. AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITA’ DA SEGNALARE
QUALCHE DISAGIO PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA, INVECE, DOVE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI TUFETTO PROVOCA RALLENTAMENTI IN DIREZIONE ROMA,
SULLA NOMENTANA SEMPRE PER INCIDENTE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI SANT’ALESSANDRO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
INFINE, SULLA A24 ROMA-TERAMO SI REGISTRANO CODE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
PASSIAMO AGLI EVENTI
A PARTIRE DALLE 15,15 DI OGGI, ALLO STADIO OLIMPICO SI DISPUTA LA PARTITA DI RUGBY ITALIA-SCOZIA, PER IL SEI NAZIONI. COME DI CONSUETO SARANNO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN ZONA STADIO
CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO
LA LINEA ROMA-LIDO NELLE GIORNATE DI OGGI, DOMANI, SABATO 29 FEBBRAIO E DOMENICA 1 MARZO E’ INTERROTTA NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO PER LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO. SONO ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI.
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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