Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 22 FEBBRAIO 2020 ORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI

BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE. AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITA’ DA SEGNALARE

DISAGI INVECE PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA, DOVE UN INCIDENTE AL KM 42+100 PROVOCA CODE NELLE DUE DIREZIONI, ALL’ALTEZZA DI TUFETTO, TRA APRILIA E VIA APRILIANA

SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA

SULL’AURELIA RALLENTAMENTI IN DIREZIONE LADISPOLI TRA TORRIMPIETRA E VIA DOGANALE

INFINE, SULLA A24 ROMA-TERAMO SI SEGNALANO CODE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, NEI DUE SENSI DI MARCIA, PER LAVORI A CURA DI STRADA DEI PARCHI

CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO

RICORDIAMO CHE NELLE GIORNATE DI OGGI, DOMANI, SABATO 29 FEBBRAIO E DOMENICA 1 MARZO LA LINEA ROMA-LIDO E’ INTERROTTA NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO PER LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO. SONO ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI.

DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral