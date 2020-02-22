Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 22 FEBBRAIO 2020 ORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI,
TRAFFICO IN VIA DI NORMALIZZAZIONE SULLA A24 ROMA-TERAMO TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA, NEI DUE SENSI DI MARCIA. IL TRATTO E’ STATO INTERESSATO DA LAVORI A CURA DI STRADA DEI PARCHI
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
RICORDIAMO CHE NELLE GIORNATE DI OGGI, DOMANI, SABATO 29 FEBBRAIO E DOMENICA 1 MARZO LA LINEA ROMA-LIDO E’ INTERROTTA NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO PER LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO. SONO ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI.
INFINE GLI EVENTI
A PARTIRE DALLE 15,15 DI OGGI, ALLO STADIO OLIMPICO SI DISPUTA LA PARTITA DI RUGBY ITALIA-SCOZIA, PER IL SEI NAZIONI. COME DI CONSUETO SARANNO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN ZONA STADIO
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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