Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2020 ore 13:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 22 FEBBRAIO 2020 ORE 13.20 FLAVIA DONDOLINI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA MATTINATA CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA
SULLA CRISTOFORO COLOMBO SI REGISTRANO CODE DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
RICORDIAMO CHE NELLE GIORNATE DI OGGI, DOMANI, SABATO 29 FEBBRAIO E DOMENICA 1 MARZO LA LINEA ROMA-LIDO E’ INTERROTTA NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO PER LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO. SONO ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI.
INFINE GLI EVENTI
A PARTIRE DALLE 15,15 DI OGGI, ALLO STADIO OLIMPICO SI DISPUTA LA PARTITA DI RUGBY ITALIA-SCOZIA, PER IL SEI NAZIONI. COME DI CONSUETO SARANNO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN ZONA STADIO
DA FLAVIA DONDOLINI È TUTTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral