Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 22 FEBBRAIO 2020 ORE 15.20 FEDERICO MONTI:
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO;
SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO RICORDIAMO CHE NELLE GIORNATE DI OGGI, DOMANI, SABATO 29 FEBBRAIO E DOMENICA 1 MARZO LA LINEA ROMA-LIDO È INTERROTTA NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO PER LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO. SONO ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI.
INFINE GLI EVENTI.
A PARTIRE DALLE 15,15 DI OGGI, ALLO STADIO OLIMPICO SI DISPUTA LA PARTITA DI RUGBY ITALIA-SCOZIA. COME DI CONSUETO SARANNO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN ZONA STADIO
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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