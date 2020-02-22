Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 22 FEBBRAIO 2020 ORE 16:20 FEDERICO MONTI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
TRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO;
SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SI RALLENTA INOLTRE IN TRATTI SALTUARI DELLA PRENESTINA TRA VIA PONTE DI NONA E VIA DELL’ACQUA VERGINE NEI DUE SENSI DI MARCIA;
INFINE SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO RICORDIAMO CHE NELLE GIORNATE DI OGGI, DOMANI, SABATO 29 FEBBRAIO E DOMENICA 1 MARZO LA LINEA ROMA-LIDO È INTERROTTA NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO PER LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO. SONO ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI.
INFINE GLI EVENTI.
A PARTIRE DALLE 15,15 DI OGGI, ALLO STADIO OLIMPICO SI DISPUTA LA PARTITA DI RUGBY ITALIA-SCOZIA. COME DI CONSUETO SARANNO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN ZONA STADIO
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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