Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2020 ore 17:30
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VIABILITÀ DEL 22 FEBBRAIO 2020 ORE 17:20 FEDERICO MONTI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE AD ECCEZIONE DI LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’APPIA E LA TUSCOLANA;
SI RALLENTA INOLTRE SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
TRAFFICO RALLENTATO SULLA TIBURTINA TRA COLLEVERDE E CASAL BOCCONE IN ENTRATA;
QUALCHE LINEA DI TRAFFICO SULLA PRENESTINA TRA VIA PONTE DI NONA E VIA DELL’ACQUA VERGINE NEI DUE SENSI DI MARCIA;
INFINE SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SI RALLENTA INOLTRE SULLA VIA APPIA TRA ARICCIA E LO SVINCOLO PER LA VIA DEI LAGHI;
INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E INFERNETTO NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO RICORDIAMO CHE NELLE GIORNATE DI OGGI, DOMANI, SABATO 29 FEBBRAIO E DOMENICA 1 MARZO LA LINEA ROMA-LIDO È INTERROTTA NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO PER LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO. SONO ATTIVI I BUS SOSTITUTIVI.
INFINE GLI EVENTI.
A PARTIRE DALLE 15,15 DI OGGI, ALLO STADIO OLIMPICO SI DISPUTA LA PARTITA DI RUGBY ITALIA-SCOZIA. COME DI CONSUETO SARANNO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN ZONA STADIO
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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